ABD aşılandıktan sonra koronavirüse yakalanma oranını açıkladı

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülke olan ABD’de, geliştirilen aşıların uygulandığı 66 milyon kişiden yalnızca 5 bin 800’ünün virüse yakalandığı açıklandı.

ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri (CDC), ülkede aşılandıktan sonra yeniden koronavirüse yakalanma oranına dair bir açıklama yaptı.

YAKALANMA ORANI 100 BİNDE 8

Açıklamada, ülke genelinde koronavirüs aşılamasını tamamlamış ve üstünden en az 2 hafta geçmiş kişilerde görülen "atılım yapan vakalar" adını verdikleri enfekte olma oranının 100 binde 8 olduğu kaydedildi.

VAKALARIN YÜZDE 40'I, 60 YAŞ VE ÜZERİ KADINLAR

Yaş kategorisi bakımından söz konusu vakaların yüzde 40'ının 60 yaş üzeri kişilerde gerçekleştiğine dikkati çekilerek, cinsiyet açısından da yüzde 65 oranında kadınların virüse daha fazla yakalandığı belirtildi.

Yaşlılarda, bünyelerinin aşıya rağmen virüse karşı yeterince bağışıklık sistemi geliştirememesi nedeniyle koronavirüse yakalanma riskinin yüksek olabileceği aktarılarak, ayrıca virüsün varyantlarının yüksel viral yoğunluğa maruz kalan kişilerde, aşılamanın getirdiği korumanın sağlanamadığına işaret edildi.

AŞILANDIKTAN SONRA KORONAYA YAKALANANLARIN YÜZDE 29'U BELİRTİ GÖSTERMEDİ

CDC kayıtlarına göre, aşılamadan sonra koronavirüse yakalananların yüzde 29'u belirti göstermezken, yüzde 7'sinin ise hastaneye kaldırıldığı ve aşılandıktan sonra virüse yakalanıp hayatını kaybeden kişi sayısının şu ana kadar 74 olduğu bildirildi.

Yetkililer, enfeksiyonu önlemede hiçbir aşının yüzde 100 etkili olmadığına vurgu yaparak, bu tür "atılım yapan vakalar"ın şaşırtıcı olmamasının ve aşılamasını tamamlamış kişilerin virüse karşı tedbirlere devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.