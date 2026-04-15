ABD basını: İran’ın Çin yapımı casus uydusu, ABD üslerini hedeflemede kullanıldı

Financial Times tarafından yayımlanan ve sızdırıldığı belirtilen İran askeri belgelerine dayandırılan haberde, Tahran yönetiminin Çin üretimi bir casus uyduyu gizlice devreye aldığı iddia edildi.

Habere göre uydu, Orta Doğu’daki ABD askeri tesislerinin izlenmesi ve olası saldırı hedeflerinin belirlenmesi amacıyla kullanıldı.

ÇİN YAPIMI UYDU ÜZERİNDEN GÖZETLEME AĞI

İddialara göre İran, “TEE-01B” isimli uyduyu Çin merkezli Earth Eye Co. şirketi aracılığıyla uzaya fırlattıktan sonra kontrolünü ele geçirdi.

Uydu, daha sonra İran Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri tarafından askeri amaçlarla kullanılmaya başlandı.

ABD ÜSLERİ YAKIN TAKİBE ALINDI

Söz konusu uyduyla Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Hava Üssü başta olmak üzere bölgedeki birçok ABD askeri noktasının izlendiği öne sürüldü.

Raporda, Ürdün, Bahreyn, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Kuveyt ve Cibuti’deki ABD üslerinin de düzenli olarak gözetlendiği ifade edildi.

KRİTİK TESİSLER DE TAKİP EDİLDİ

Uydu görüntülerinin yalnızca askeri noktalarla sınırlı kalmadığı, aynı zamanda Körfez ülkelerindeki enerji ve liman altyapılarının da izlendiği iddia edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki liman tesisleri, Bahreyn’deki sanayi bölgeleri ve enerji altyapılarının da hedefleme listesinde olduğu belirtildi.

"ASKERİ AMAÇLA KULLANILIYOR"

Sciences Po Üniversitesi’nden İran uzmanı Nicole Grajewski, uydu faaliyetlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, sistemin açık şekilde askeri amaçlarla kullanıldığını belirtti.

Grajewski, İran’ın savaş koşullarında dış kaynaklı uzay kapasitesine ihtiyaç duyduğunu ve bu sistemlerin saldırı planlamasında kritik rol oynadığını ifade etti.

BÖLGESEL GERİLİMİ ARTIRABİLECEK İDDİA

Financial Times’ın haberinde yer alan iddialar, İran’ın uzay teknolojileri üzerinden askeri kapasitesini genişlettiği yönündeki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Haberdeki bulgular bağımsız olarak doğrulanmış değil.