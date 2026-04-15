Mesud Pezeşkiyan: Çocukları hedef almanın gerekçesi ne olabilir

Orta Doğu'da kısa süreli ateşkes...

ABD ile İran arasında 2 haftalık bir ateşkes konusunda anlaşmaya varılırken bu durum yine de tansiyonu düşürmedi.

Yeniden kurulan müzakere masasından henüz sonuç alınamazken ABD Hürmüz Boğazı'na yönelik abluka kararı aldı.

Süreç dikkatle takip edilirken İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan yeni bir açıklama geldi.

ACİL DURUMLARA VURGU YAPTI

Tahran Acil Durum Teşkilatı'na giden Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan personelle bir araya geldiği ziyarette, "Saha araştırmaları, savaş sırasında acil hizmetlerin sağlanması sürecinde herhangi bir aksama olmadığını ve insanların acil tıbbi hizmet alma konusunda herhangi bir eksiklik yaşamadığını göstermektedir.

Bu düzeyde bir hizmet sunmak, pratikte büyük ve önemli bir başarıdır" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR GÜÇ BU MİLLETE DİZ ÇÖKTÜREMEYECEKTİR"

Acil durum ekiplerinin olay yerlerinde sürekli hazır bulunmasının önemini vurgulayan Pezeşkiyan, "Bu düzeyde bir hazırlık, fedakarlık ve etkin varlık, ülke için kelimelerle ifade edilemeyecek kadar değerlidir" diye konuştu.

Pezeşkiyan, "Bu ruhun halk, yöneticiler ve hizmetliler arasında devam etmesi ulusal otoriteyi güçlendirecek ve bu şartlar altında hiçbir güç bu millete diz çöktüremeyecektir" dedi.

"İRAN, SAVAŞ ARAYIŞINDA DEĞİL"

İran'ın ABD ve İsrail saldırganlığına karşı sergilediği tutumuna değinen Pezeşkiyan, "İran savaş arayışında değil ve her zaman farklı ülkelerle diyalog ve yapıcı etkileşimi ön planda tutmuştur.

Ancak kendi iradesini dayatmaya ya da ülkeyi teslim olmaya zorlamaya yönelik her türlü girişim başarısızlığa mahkumdur ve İran halkı böyle bir yaklaşımı asla kabul etmeyecektir" ifadelerini kullandı.

"SİVİLLERİ HEDEF ALMANIN NE GİBİ BİR GEREKÇESİ OLABİLİR"

Pezeşkiyan uluslararası sistemdeki çifte standartları eleştirerek diğer ülkelere yönelik herhangi bir askeri eylemin evrensel olarak kabul görmüş ilkelere aykırı olduğunu hatırlatıp, "Ülkemiz hangi suçtan dolayı saldırıya uğradı? Sivilleri, önde gelen isimleri, çocukları hedef almanın ve okullar ve hastaneler de dahil olmak üzere hayati merkezleri yok etmenin uluslararası hukuk ve insani ilkeler çerçevesinde ne gibi bir gerekçesi olabilir?" şeklinde konuştu.