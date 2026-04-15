ABD'de "Geçinemiyorum" diyenler ağlıyor: Trump'ın derdi başka

ABD ile İran arasındaki savaş, ateşkesle sonuçlandı.

Ancak bu ateşkes oldukça kırılgan ve Pakistan'daki görüşmelerden de sonuç çıkmadı.

Hürmüz Boğazı'nın kapatılması sonrası artan gaz fiyatları da ABD'de tepkilere neden oluyor.

ABD'DE VATANDAŞLAR İSYANDA

"Geçinemediklerini" söyleyen ABD'li vatandaşlar, gözyaşlarıyla isyan ediyor.

Geçtiğimiz günlerde arabada video çeken bir kadın, ağlayarak benzin fiyatlarının çok arttığından bahsetmişti.

ABD'LİLER SAVAŞA 'DUR' DİYOR

Gelişmeler günlük hayatı ciddi şekilde etkilerken ABD'liler, savaşa "dur" diyor.

Sokaklara, meydanlara çıkarak; savaşın durdurulması için çağrı yapan ABD'liler, fiyatlardaki bu artışa ise gözyaşları içerisinde isyan ediyor.

ARTAN MALİYETLER İÇİN AĞLADI

Şimdi ise bir başka kadın, artan maliyetler üzerine video çekti.

Araba gözyaşları içinde video çeken kadın, "boşuna çalıştığını" söyledi ve şöyle dedi;

"SON DERECE STRESLİYİM"

"Son derece stresliyim. Son derece stresliyim. Böyle çalışmamalıyız. Kendimi öldüresiye çalışıyorum ve faturaları bile ödeyemiyorum, bunların hepsi boşuna."

TRUMP'IN DERDİ FARKLI

Amerika'da vatandaşlar geçinemediklerini söyleyerek videolar çekiyor.

Savaşı da istemeyen Amerikalılar, çektikleri videolar ile Donald Trump'a ulaşmaya çalışıyor.

Ancak Trump'ın şu sıralar farklı dertleri var.

Kolaya oldukça düşkün olan Trump'ın "çimleri kurutuyorsa kanseri de kurutabilir" tarzında bir inanca sahip olduğunu ABD Federal Sağlık Hizmetleri Direktörü Mehmet Öz açıkladı.

Trump’ın fast food ve özellikle diyet kola tüketimine olan ilgisi uzun süredir biliniyor.