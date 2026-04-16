ABD basını: Küba'ya askeri müdahale planı hızlandı

ABD basınında yer alan iddialar, Washington-Havana hattındaki gerilimi yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı. Pentagon öncülüğünde, Küba’ya yönelik olası bir askeri operasyon için hazırlıkların hız kazandığı ileri sürüldü.

Haberde, konuya yakın iki yetkiliye dayandırılan bilgilere göre, farklı senaryolar üzerinden askeri planlamaların yoğunlaştırıldığı belirtildi.

GERİLİMİN ARKASINDA YAPTIRIM KARARI VAR

Yetkililer, son dönemde artan ABD-Küba geriliminin, Donald Trump yönetiminin ocak ayında aldığı ekonomik kararlarla bağlantılı olabileceğini ifade etti. Bu kapsamda, Küba’ya petrol sağlayan ülkelere yönelik ticari yaptırımların tansiyonu yükselttiği değerlendiriliyor.

PENTAGON "RUTİN HAZIRLIKLAR" DEDİ

Pentagon’dan yapılan açıklamada ise söz konusu planlamaların olağan süreçlerin bir parçası olduğu vurgulandı. Açıklamada, farklı senaryolara karşı hazırlıklı olmanın askeri prosedür gereği olduğu belirtilerek, gerekli görülmesi halinde başkanlık talimatlarının uygulanmaya hazır olduğu kaydedildi.

TRUMP'TAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

ABD Başkanı Trump, 30 Ocak’ta imzaladığı kararnameyle Küba’ya petrol sağlayan ülkelerden gelen mallara ek gümrük vergisi getirmişti. 13 Nisan’da yaptığı açıklamada ise İran gündeminin ardından Küba’ya da odaklanabileceklerini belirterek, “Küba farklı bir hikaye” ifadelerini kullanmıştı.

HAVANA'DAN SERT YANIT

Miguel Díaz-Canel ise olası bir müdahale ihtimaline karşı sert bir tutum sergiledi. Küba lideri, böyle bir senaryoda ülkesinin direneceğini belirterek, “Gerekirse sonuna kadar mücadele ederiz” mesajını verdi.

BÖLGESEL TANSİYON YÜKSELİYOR

ABD ile Küba arasında uzun süredir devam eden siyasi ve ekonomik anlaşmazlıkların, son gelişmelerle birlikte daha da derinleştiği değerlendiriliyor. Uzmanlar, taraflar arasındaki söylem sertliğinin artmasının, bölgesel istikrar açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekiyor.