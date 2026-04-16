Avustralya'da yüzde 10 yakıt arzına sahip tesiste yangın

Avustralya’nın enerji altyapısı açısından kritik öneme sahip rafinerilerinden biri olan Victoria eyaletindeki tesiste çıkan yangın, ülke genelinde yakıt arzına dair endişeleri beraberinde getirdi.

Ülkenin faaliyetteki iki büyük rafinerisinden biri olan tesis, kısa süreli panik yaratan olayın ardından kontrol altına alındı.

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

Yetkililer, yangının öğle saatlerinde söndürüldüğünü ve olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını açıkladı. İlk belirlemelere göre tesisteki güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

YAKIT ARZI İÇİN KRİTİK MERKEZ

Söz konusu rafinerinin, yalnızca Victoria eyaletinin yakıt ihtiyacının yaklaşık yüzde 50’sini, ülke genelinde ise yaklaşık yüzde 10’unu karşıladığı bildiriliyor. Günlük 120 bin varil ham petrol işleme kapasitesine sahip tesis, ülkenin enerji dengesinde kilit rol oynuyor.

"KISA VADEDE AKSAMALAR YAŞANABİLİR"

Chris Bowen, yangının etkilerine ilişkin henüz net bir tablo oluşmadığını belirterek kısa vadede tedarik aksamalarının yaşanabileceğini ifade etti. Bowen, “Bu durumun bir etkisi olacak, ancak üretimin tamamen durmasını beklemiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

ÜRETİM VE GÜVENLİK İNCELEMESİ SÜRÜYOR

Scott Wyatt ise tesisin yeniden tam kapasite çalışabilmesi için önce güvenlik değerlendirmelerinin tamamlanması gerektiğini belirtti. Yangının üretim üzerindeki etkisinin teknik incelemeler sonrası netleşeceği bildirildi.

Yaşanan olay, Avustralya’nın yakıt tedarik zincirindeki kırılganlığı yeniden gündeme taşırken, uzmanlar benzeri kritik altyapılarda risk yönetiminin önemine dikkat çekiyor.