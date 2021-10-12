ABD basını, Melinda Gates'in giydiği kıyafetlerin fiyatını hesapladı

Helikopter yolculuğunun ardından görüntülenen Gates'in giysilerinin fiyatı tek tek belirlendi.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile 27 yıllık evliliğini sona erdiren Melinda Gates, New York City'de objektiflere yansıdı.

ABD basını, helikopterden indikten sonra görüntülenen Gates'in giydiği kıyafetleri mercek altına aldı.

HIRKA, AYAKKABI, ÇANTA...

Kıyafetleri için "Gündelik ama şık" yorumunu yapan Page Six'in haberine göre, Melinda'nın giydiği hırkanın fiyatı 1790 dolar (yaklaşık 16 bin lira).

Bill Gates'in eski eşinin giydiği beyaz ayakkabıların fiyat etiketinin 495 dolar (yaklaşık 4 bin 460 lira) olduğu belirtildi.

TOPLAM FİYAT 32 BİN LİRA

Melinda Gates'in taşığı siyah çantanın fiyatının ise 1290 dolar (yaklaşık 11 bin 620 lira) olduğu kaydedildi. Ortaya toplamda yaklaşık 32 bin liraya tekabül eden 3 bin 575 dolarlık tutar çıktı.

57 yaşındaki Gates, kıyafetini hayvan baskılı pembe bir yüz maskesiyle tamamladı.

ÇİFTİN BOŞANMA KARARI

Melinda Gates'in, dünyanın en zengin dördüncü insanı Bill Gates'ten boşanma kararı büyük yankı uyandırmıştı.

İkili, konuyla ilgili yaptıkları ortak açıklamada, "Son 27 yılda üç inanılmaz çocuk yetiştirdik. Tüm insanların sağlıklı ve üretken bir yaşam sürmesini sağlamak için dünyanın her yerinde çalışan bir vakıf kurduk." ifadelerini kullanmıştı.

Açıklamanın devamında, "Bu misyona olan inancımızı paylaşmaya devam ediyoruz ve vakıfta birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ancak hayatımızın bundan sonraki aşamasında bir çift olarak birlikte büyüyebileceğimize artık inanmıyoruz." denilmişti.

2 MİLYAR DOLARDAN FAZLA HİSSE ALDI

New York Times'ın haberine göre, Melinda'nın boşanmanın ardından ne kadar para aldığı belli değil, ancak çiftin bir evlilik sözleşmesi yaptığına inanılıyor.

Forbes, 65 yaşındaki Bill Gates'in 130 milyar dolar net varlığı olduğunu bildirmişti.

Bu arada, mayıs ayındaki boşanma davasından beri Melinda 2 milyar dolardan fazla hisse aldı ve Bill & Melinda Gates Vakfı'nın eş başkanı olarak görev yapmayı sürdürüyor.