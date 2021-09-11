ABD basınında, İHA'larla yeni 11 Eylül saldırısı düzenlenebilir endişesi

11 Eylül'de kaçırılan uçaklara işaret edilen haberde, benzer durumun bu kez insansız hava araçlarıyla yapılabileceği uyarısında bulunuldu.

ABD, ülke tarihinin en büyük terör saldırısı olarak kayıtlara geçen ve yaklaşık 3 bin kişinin ölümüne neden olan 11 Eylül'ün 20'nci yılını anıyor.

Eylül 2001'deki saldırılarda, Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kuleleri ve Pentagon binası hedef alındı.

YENİ 11 EYLÜL ENDİŞESİ

Forbes dergisinin internet sitesinde, 11 Eylül benzeri muhtemel yeni bir saldırının bu kez insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenebileceğine dair habere yer verildi.

Haberde, "11 Eylül saldırılarından önce herkes kaçırılan uçakların intihar silahı olarak kullanılabileceğini biliyordu." notu paylaşıldı.

KONGRE FAA'YA İHA ÇAĞRISI

Görüşlerine yer verilen İHA'lara karşı koyma alanında faaliyet gösteren teknoloji şirketi Fortem'in CEO'su Timothy Bean, "Kongre ve Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) yeni nesil tehdidi durdurmak için harekete geçmesi gerektiğini olabildiğince yüksek sesle haykırmak istiyorum." dedi.

"BENZER SALDIRI İHA'LARLA YAŞANABİLİR"

Otonom insansız hava araçlarının giderek daha yaygın hale geldiğini belirten Bean, ABD'de yaşanan 2001'deki saldırının bir benzerinin İHA'larla gerçekleştirilebileceği ve kitlesel kayıpların yaşanabileceği konusunda uyardı.

YETERLİ KORUMA YOK

"11 Eylül'de olduğu gibi herkes bu olasılığın farkında ama yeterli koruma henüz mevcut değil." denilen haberde, mühimmatlarla donatılmış İHA'ların, Irak'ta ve başka yerlerde halihazırda birçok saldırı gerçekleştirdiğine dikkat çekildi.

Bean, olası insansız saldırıları önlemek için çözümlerin var olduğunu ancak eyalet ve yerel polisin, drone'u düşürme yetkisine sahip olmadığını söyledi.

"HAYDUT İHA'LARI DURDURMA YETKİSİ VERİLMELİ"

Yıllardır insansız hava araçlarına karşı yaklaşımları ele alan FAA, analiz ve önerilerini henüz tamamlamış değil.

Timothy Bean, sözlerini "Kongre harekete geçmeli ve hem yerel hem de eyalet kolluk kuvvetlerine haydut İHA'ları durdurma yetkisi vermeli." diyerek noktaladı.