ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten maske itirafı

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Bir hastaneyi ziyareti sırasında maske takmayarak eleştiri oklarının hedefi olan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, gelen tepkilere yanıt verdi.

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Minnesota eyaletinde bir hastaneye ziyarette bulunan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, maske takma zorunluluğuna uymamıştı.

Pence'in bu hareketi tepkilere neden olmuş, ABD Başkan Yardımcısı ülkede korkunç boyutlara ulaşan koronavirüse karşı hükümet ve devletin salgının yayılmasını yavaşlatma çabalarını baltaladığı şeklinde eleştiriler almıştı.

"MASKENİN GEREKLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMEDİM"

Gelen tepkiler sonrası Fox News'a konuşan Mike Pence, ziyaret sırasında maske takmayarak başkaları için risk oluşturduğuna inanmadığını söyledi ve ekledi:

"Bunun gerekli olduğunu düşünmedim, ama Mayo Clinic'te maske takmalıydım."

ABD Başkan Yardımcısı Pence maske takmadı VİDEO

"MASKE ZORUNLULUĞUNU ZİYARETTEN SONRA ÖĞRENDİM" AÇIKLAMASI

Maske eleştirilerine yanıt vermeyi sürdüren Pence, söz konusu ziyarette hastanenin maske takılmasına ilişkin bir politika benimsediğini ziyaretinden sonra öğrendiğini savundu.

PENCE HARİÇ HERKES MASKE TAKTI

Bununla birlikte, Pence'in ziyareti sırasında kaydedilen görüntülerde diğer yetkililerin maske taktığı görülüyor.

HASTANE, PENCE'İ UYARDI

Ziyaretin ardından Twitter'dan mesaj paylaşan Mayo Clinic, ABD Başkan Yardımcısı'nı da etiketleyerek, "Mayo Clinic, Başkan Yardımcısı Pence'i hastane ziyareti öncesi maske zorunluluğuna karşı uyardı." diye yazmıştı.

Mike Pence'in eşi Karen Pence ise, eşinin koronavirüs testinin negatif çıktığından dolayı maske takmadığını söylemişti.