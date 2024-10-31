ABD Başkanı Biden, seçimi kim kazanırsa kazansın yemin törenine katılacak

AA

5 Kasım'da gerçekleştirilecek seçimlere az bir süre kala dikkat çeken yeni gelişmeler yaşanıyor.

Son gelişme ise, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre tarafından açıklandı.

Günlük basın brifinginde, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, 5 Kasım'daki başkanlık seçimine ilişkin konuştu.

"KENDİSİ DE KESİNLİKLE BU SÜRECE KATILACAK"

Jean-Pierre, Biden'ın, başkanlık seçiminin galibi kim olursa olsun, onun yemin törenine katılacağını duyurdu.

Biden'ın, iktidarın barışçıl şekilde devredilmesine inandığını dile getiren Jean-Pierre, "Yemin törenine katılma, orada bulunma, düzenli olarak yapılan şey, tarihi bir sürecin parçası. Kendisi de kesinlikle bu sürece katılacak." ifadesinde bulundu.

Öte yandan, eski Başkan Donald Trump, uzun süredir devam eden geleneğin dışına çıkarak Ocak 2021'de Biden'ın yemin törenine katılmamıştı.