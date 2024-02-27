ABD Başkanı Biden'ı protesto edenler gözaltına alındı ABD'nin İsrail'e desteğinin sonlandırılmasını isteyen göstericiler, acil ateşkes çağrısında bulundu. Polis, 50'ye yakın göstericiyi gözaltına aldı.

AA

ABD Başkanı Joe Biden, New York'ta protesto edildi.

Gösteri, Biden'ın katılacağı program öncesinde gerçekleştirildi.

Manhattan'daki Rockefeller Plaza binasında bulunan NBC televizyon kanalının lobisini basan yüzlerce protestocu, Biden'ın Amerikalı komedyen Seth Meyers'in programına katılmasını engellemeye çalıştı.

ABD'nin İsrail'e yaptığı desteği sonlandırma çağrısı

NBC binasının lobisinde oturma eylemi yapan çoğu Yahudi asıllı Filistin yanlısı aktivist, açtıkları pankartla, Gazze'de soykırım yapmakla suçlanan İsrail'e "acil ateşkes", Biden'a da ABD'nin İsrail'e yaptığı desteği sonlandırma çağrısında bulundu.

Göstericilerin taşıdığı büyük pankartta, "Yahudilerden Biden'a; Soykırımı, silahlandırmayı durdurun" yazısı dikkat çekti.

Göstericiler gözaltında

New York Polis Teşkilatı (NYPD) tarafından, televizyon binasının çevresinde ve lobisinde geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü. 50'ye yakın gösterici de gözaltına alınarak polis otobüslerine bindirildi.

⁠İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 782 Filistinli öldürüldü, 70 bin 43 kişi yaralandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)