ABD Başkanı Joe Biden'dan İsrail-Lübnan ateşkesi açıklaması

İHA

İsrail’in Gazze’ye yönelik operasyonları devam ederken ve bölgede gerilim giderek tırmanırken, İsrail'in Lübnan sınırına doğru genişlemesi, Orta Doğu’daki durumu daha da karmaşık hale getirdi.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, İsrail'in Lübnan ile ateşkes anlaşmasına vardığı duyuruldu.

İsrail medyasından Kanal 12, haberi, "Lübnan'da ateşkes onaylandı" başlığıyla duyururken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise ateşkes anlaşmasını güvenlik kabinesinin onayına sunacağını söyleyerek, "Hizbullah saldırırsa karşılık veririz." dedi.

İsrail Başbakanlık Ofisi yaptığı yazılı açıklamayla, kabinenin Lübnan'da ateşkesi onayladığını doğruladı.

"ATEŞKES YEREL SAATLE 04.00'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK"

Bu sıcak gelişmenin ardından ABD Başkanı Joe Biden da önemli açıklamalarda bulundu.

Biden, İsrail ve Lübnan’ın ABD’nin ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurarak, ateşkesin yerel saatle 04.00’da yürürlüğe gireceğini açıkladı.

"TÜRKİYE, MISIR VE KATAR'LA ÇALIŞACAĞIZ"

Ayrıca Biden, Türkiye, Mısır ve Katar’la Gazze Şeridi’nde ateşkes için çalışacaklarını söyledi.