ABD Başkanı Trump: Amerikan halkının 'soyulmasına' artık izin vermeyeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"KREDİ KARTI ŞİRKETLERİNİN HALKI SOYMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi sırasında yüzde 20 ila yüzde 30 arasında veya daha yüksek faiz uygulayan kredi kartı şirketlerinin yaygınlaştığını öne süren Trump, "Kredi kartı şirketleri tarafından Amerikan halkının 'soyulmasına' artık izin vermeyeceğimizi bildiririz." ifadesini kullandı.

Trump, şunları kaydetti: