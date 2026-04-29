Pentagon yetkilisi açıkladı: İran savaşının maliyeti 25 milyar dolar

ABD ile İran arasındaki savaşta günler ilerlemeye devam ediyor.

İki ülke arasında sağlanan ateşkes ile kısa süreliğine de olsa silahlar susarken müzakereler konusunda bir uzlaşı sağlanamıyor.

Öte yandan ABD'nin iç kamuoyunda da savaşa ilişkin tartışmalar sürüyor.

PENTAGON İÇİN HESAP VAKTİ

Mali İşlerden Sorumlu Savaş Bakanı Yardımcısı, Jules W. Hurs kongre üyelerinin sorularını yanıtladı.

Savaşla ilgili eleştiri ve soru işaretlerine yanıt veren yetkili itiraf niteliğinde bir açıklamada bulundu.

"SAVAŞIN MALİYETİ 25 MİLYAR DOLAR"

Kongre üyesi tarafından Hurs'e savaşın maliyetinin ne kadar olduğu soruldu.

Hurs, bu soruya ilk kez açık bir cevap veren yetkili olarak "Şu an itibarıyla Operation Enduring Fury için yaklaşık 25 milyar dolar harcıyoruz. Bunun büyük bölümü mühimmat giderlerinden oluşuyor. Ayrıca operasyon ve bakım maliyetleri ile ekipman yenileme harcamaları da buna dahil." dedi.

EK BÜTÇE TALEP EDECEKLERİNİ SÖYLEDİ

Yetkili, ayrıca detaylı bir değerlendirmenin ardından kongreden ek bütçe isteyeceklerini söyledi.

Kongre üyesi ise "İlginç, çünkü bu soruyu uzun zamandır soruyorduk ve kimse bize rakam vermiyordu. Eğer bu detayları bize iletebilirseniz memnun oluruz." ifadelerini kullandı.

ARTAN TEK MALİYET BU DEĞİL

Savaşın ABD'ye olan zararları arasında sadece savunma harcamaları yer almıyor.

Hürmüz Boğazı'nın yükselmesi ile fırlayan petrol fiyatları ülkede akaryakıt fiyatlarına ciddi bir artışa neden oluyor.

ARA SEÇİMLERİ ETKİLEYEBİLİR

Savaşın başlamasından bu yana ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi ciddi eleştirilere maruz kalıyor.

Savaşın Kasım ayından önce tamamlanamamasının ara seçimlerde Trump ve Cumhuriyetçiler adına bir faciaya yol açabileceği değerlendiriliyor.