Londra'da Yahudilere bıçaklı saldırı: Saldırganın yakalandığı anlar ortaya çıktı

İngiltere'yi ayağa kaldıran olay...

Kral Charles'ın ABD ziyareti sırasında ülke gündemini derinden sarsan bir gelişme yaşandı.

Londra Metropolitan Polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yerel saatle 11.00 sularında Barnet bölgesindeki Highfield Caddesi'nden bıçaklı saldırı ihbarı geldi.

SALDIRGAN YAKALANDI

İhbar sonrası olay yerine yerel polis ekiplerinin yanı sıra silahlı polisler ve Londra Ambulans Servisi ekipleri intikal etti.

Şüpheli, polis memurlarına da saldırmaya çalışması üzerine elektroşok cihazı kullanılarak etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı.

YARALILARIN YAHUDİ OLDUĞU AÇIKLANDI

Saldırıda yaralanan 2 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan saldırıya uğrayan kişilerin Yahudi oldukları bilgisi de aktarıldı.

YAKALANDIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Bıçaklı saldırının ardından, polisin şüpheliyi yakaladığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlik güçlerinin bölgeye hızla müdahale ederek olayın failini derdest ettiği anlar saniye saniye kaydedildi.