ABD Başkanı Trump'tan vergi indirimi sinyali

AA & Ensonhaber

ABD Başkanı Donald Trump, Miami'de düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada aileler, çalışanlar ve şirketler için vergileri önemli ölçüde azaltacaklarını ifade etti.

Buna bahşişlerden, sosyal güvenlikten ve fazla mesai ücretlerinden vergi alınmamasının da dahil olduğunu aktaran Trump, "Amerikan tarihinin en büyük vergi indirimlerini hayata geçirmek için Kongre'deki Cumhuriyetçilerle birlikte çalışacağım" dedi.

Ayrıca Trump, şirketlerin ABD'deki yeni fabrika inşaatları ile diğer sermaye harcamalarına yaptıkları yatırımların tamamını gider olarak gösterebileceklerini belirterek yerli petrol ve doğal gaz üreticileri için de vergileri önemli ölçüde azaltacağını kaydetti.

"MUSK HARİKA BİR İŞ ÇIKARIYOR"

Amerika'yı her zamankinden daha güçlü ve müreffeh hale getirmek için hızla hareket ettiklerini anlatan ve Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına getirdiği Elon Musk'ın harika bir iş çıkardığını belirten Trump, hükümetteki israf, dolandırıcılık ve suistimale karşı savaş açtığını, enflasyonu engellediğini ve vergi mükelleflerine her gün milyarlarca dolar tasarruf sağladığını kaydetti.

Trump, "Hatta DOGE tasarruflarının yüzde 20'sini Amerikan vatandaşlarına verdiğimiz ve yüzde 20'sinin borç ödemesine gittiği yeni bir konsept bile düşünülüyor" dedi.