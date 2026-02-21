TB-3 SİHA Baltık Denizi'nde 1700 kilometre yol yaptı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türk Deniz Görev Kuvveti’nin hem NATO tatbikatlarına hem de Baltık’taki artırılmış teyakkuz faaliyetlerine destek verdiği bildirildi.

8 SAATTE 1700 KİLOMETRE

Açıklamaya göre, NATO’nun Baltık Bölgesi’nde icra ettiği faaliyetler kapsamında TB-3 SİHA, Baltık Denizi üzerinde görev yaptı. TCG Anadolu’dan havalanan TB-3, bölgede 8 saatlik uçuş gerçekleştirerek toplam 1700 kilometre mesafe kat etti.

Milli Savunma Bakanlığı, Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti’nin NATO çerçevesindeki angajmanlarının sürdüğünü vurgulayarak, Türkiye’nin ittifak içindeki caydırıcılık ve savunma faaliyetlerine katkı sağlamaya devam ettiğini kaydetti.