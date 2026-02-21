ABD, 2012’den bu yana kapalı olan Şam Büyükelçiliğini yeniden açmayı planlıyor

ABD yönetimi Suriye’deki diplomatik varlığını yeniden tesis etmeye hazırlanıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın bu ayın başlarında ilgili Kongre komitelerine ilettiği resmi bildirime göre, Şam’daki diplomatik faaliyetlerin yeniden başlatılması için “kademeli bir yaklaşım” uygulanacak.

10 Şubat tarihli belgede, büyükelçiliğin yeniden açılışına ilişkin harcamaların 15 gün içinde başlatılmasının öngörüldüğü kaydedildi. Ancak büyükelçiliğin tam kapasiteyle ne zaman faaliyete geçeceği ya da ABD’li diplomatik personelin Şam’a dönüş takvimi konusunda net bir tarih paylaşılmadı.

TRUMP YÖNETİMİNİN GÜNDEMİNDE

Haberde, söz konusu başlığın geçen yıldan bu yana ABD yönetiminin gündeminde olduğu vurgulandı. Planın, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi tarafından yakından takip edildiği ifade edildi.

Ayrıca ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack için de büyükelçiliğin yeniden açılmasının öncelikli konular arasında yer aldığı aktarıldı.

Şam Ziyareti Hatırlatıldı

Geçen yıl mayıs ayında Tom Barrack Şam’ı ziyaret etmiş ve ABD Büyükelçisi’nin konutunda ABD bayrağını göndere çekmişti.