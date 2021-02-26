ABD, Biden'ın talimatıyla Suriye'deki İran destekli gruplara saldırdı

ABD Suriye'de Irak saldırılarıyla ilişkili olduğu gerekçesi ile İran destekli gruplara ait noktaya saldırı düzenledi

Geçen hafta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Erbil Uluslararası Havalimanı ve kente 14 roketle saldırı düzenlenmişti.Saldırıda, 1 sözleşmeli personel hayatını kaybetmiş, 3 sivil, 5 sözleşmeli personel ve 1 ABD askeri olmak üzere 9 kişi yaralanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, saldırıların 'karşılıksız kalmayacağını' açıklamıştı.

İRAN DESTEKLİ GRUPLAR VURULDU

Lübnan merkezli Al Mayadeen kanalı, geçtiğimiz saatlerde kime ait olduğu belirsiz bir savaş uçağının Suriye-Irak sınırındaki bir noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

İsimleri açıklanmayan ABD'li yetkililer, Suriye'de Iraklı Haşdi Şabi güçlerine ait bir noktanın vurulduğunu ifade etti.

Ketaib Hizbullah ve Ketaib Seyyid el Şüheda dahil İran destekli gruplara ait tesisler vuruldu.

TALİMATI JOE BİDEN VERDİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, "Başkan Joe Biden'ın talimatı üzere ABD kuvvetleri doğu Suriye'de İran destekli silahlı gruplarca kullanılan bir yapıya hava saldırısı düzenledi." açıklamasında bulundu.

Bu saldırının son zamanlarda Irak'ta düzenlenen roketli saldırılara karşılık olduğunu belirten Kirby, "Özellikle de bu saldırı Ketaib Hizbullah ve Ketaib Seyyid el Şüheda dahil İran destekli grupların sınır kontrol noktasında bulunan birçok tesisini yok etti." ifadelerini kullandı.

Saldırının DEAŞ karşıtı koalisyon ülkeleri ile danışılarak yapıldığını anlatan Kirby, bunun Irak ve Suriye'deki genel durumu tırmandırmamak için orantılı bir şekilde icra edildiğini kaydetti.