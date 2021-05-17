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    ABD, BM'de İsrail-Filistin krizine yönelik ortak açıklamayı engelledi

    ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin İsrail-Filistin krizine yönelik ortak açıklama yapmasını yine engelledi.
    • AA
    • 17.05.2021 - 23:19
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    ABD, BM'de İsrail-Filistin krizine yönelik ortak açıklamayı engelledi

    İsrail'in Filistnlilere yönelik saldırılarını meşru müdafaa olarak gören ve desteğini sürdüren ABD, Birleşmiş Milletler'de de İsrail vahşetine karşı yapılan tüm girişimleri engellemeye devam ediyor.

    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) mayıs dönem başkanı Çin ve geçici üyelerden Norveç ile Tunus, konseyin dünkü 3. toplantısının ardından ortak adım atılması yönünde yeni bir girişimde bulundu.

    ABD, BM de İsrail-Filistin krizine yönelik ortak açıklamayı engelledi #1

    GERGİNLİĞİN AZALTILAMSI İÇİN ÇAĞRI YAPILACAKTI

    Konsey, İsrail ve Filistin arasında yükselen tansiyon, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları, sivil kayıplar ile Filistinli ailelerin evlerinden tahliye edilmelerinden endişe duyulduğunu belirterek, gerginliğin azaltılması yönünde çağrı yapan ortak bir açıklama yapmak istedi.

    ABD, BM de İsrail-Filistin krizine yönelik ortak açıklamayı engelledi #2

    ABD YİNE ENGEL OLDU

    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD konseyin bu yönde bir adım atmasına tekrar engel oldu.

    ABD'li yetkiler ise BMGK'nin yapacağı ortak açıklamanın mevcut krizi çözmeye yardımcı olmayacağını savunuyor ve krizin çözümü için "yoğun diplomatik çabaları" sürdürdüklerini belirtiyor.

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