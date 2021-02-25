ABD, Cemal Kaşıkçı cinayetinde Suudi Veliaht Prens Selman'ı sorumlu tutacak

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen Kaşıkçı'yla ilgili cinayette, gizli rapor açıklanacak. Raporla birlikte Veliaht Prensi zor günler bekliyor.

ABD'nin eski başkanı Donald Trump döneminde Beyaz Saray ile ilişkiler konusunda ülkesinde ön plana çıkan Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman, silah anlaşmalarından "ılımlı İslam" projesine kadar birçok konuda reformlar yaparak, Washington ile bağlarını güçlendirdi.

Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud yerine oğlu Veliaht Prens Selman'ı muhatap aldı.

TRUMP: SELMAN'I BEN KURTARDIM

Bu sayede gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde kendisine yönelen tepkileri dindirmeye çalışan Selman hedefine ulaştı. Trump'ın, cinayette Muhammed bin Selman için "Onu ben kurtardım" demesi bunun bir yansıması olarak görüldü.

Ancak 3 Kasım 2020'de ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın yönetiminden yapılan "Başkan Biden'ın muhatabı Kral Selman'dır" açıklaması, Riyad ile yürütülecek diyalogda Veliaht Prensi geri plana itti.

ABD, GİZLİ RAPORU AÇIKLAYACAK

Haberini 3 Amerikalı yetkiliye dayandıran NBC News'e göre, Kaşıkçı cinayetini yeniden gündeme getiren Beyaz Saray'daki yeni yönetim, Suudi Veliaht Prensi Selman'ın 2018 yılında Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine onay verdiği sonucuna varan istihbarat raporunu yayınlamaya hazırlanıyor.

"CIA, CİNAYETİN ARKASINDA VELİAHT PRENS'İN OLDUĞUNA İNANIYOR"

Kaşıkçı cinayeti raporunun, Riyad-Washington hattındaki ilişkileri daha karmaşık hale getirileceği ifade ediliyor. Reuters'ın ismini açıklamadığı kaynaklar, CIA'in Kaşıkçı cinayetinin arkasında Veliaht Prens Selman'ın olduğuna inandığını aktardı.

Raporun yayınlanmasının, ABD-Suudi Arabistan ilişkilerini olumsuz etkileyeceği kaydedildi.

BIDEN, RİYAD İLE İLİŞKİLERİ DENGELEYECEK

ABD'nin raporu açıklayacağı bir dönemde Başkan Joe Biden, Suudi Arabistan Kralı El-Suud ile görüşme gerçekleştirecek. "Yakın zamanda" yapılacağı belirtilen görüşmeyle ilgili Beyaz Saray net bir tarih belirlemiş değil.

Biden'ın, Trump döneminin aksine, Riyad ile ilişkileri dengeleyeceği ve geleneksel çizgide sürdüreceği belirtiliyor.

Babasının ardından Suudi Arabistan'da tahta geçeceği konuşulan Veliaht Prens Selman'ın ise Biden-El Suud görüşmesinde olup olmayacağı bilinmiyor.