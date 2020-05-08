ABD, Çinli firmaların maske ihracatını durdurdu

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ABD Gıda ve İlaç İdaresi, 60'tan fazla Çinli şirketten yapılacak maske ithalatını iptal etti.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), koronavirüs salgını nedeniyle Çin'deki 60'tan fazla firmadan kalite standartlarını karşılayamadıkları için N95 maske ithalatını durdurdu.

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre; ABD'nin, Çin'deki firmalardan satın aldığı N95 maskeleri, filtre ve kalite standartlarını karşılamadı.

Bunun üzerine ABD Gıda ve İlaç İdaresi, Çin'deki 60'tan fazla firmaya verilen N95 maske ihracatı onayını geri çekti.

ÇİN'DEKİ MASKELERİN KALİTESİ DÜŞÜK AÇIKLAMASI

Maskelerin düşük kalitede olduğunu belirten federal yetkililer, Çin'den maske satın alınabilecek firma sayısını 14'e indirdi.

ALMANYA DA BENZER SORUNU YAŞADI

Daha önce de Çin'in Almanya'ya sattığı maskelerin standart dışı çıktığı belirlenmişti.

Maske ihtiyacını karşılamak için Çin'den 108 milyon maske satın alan Almanya, maskelerin 5'te 1'inin kullanılamaz olduğunu açıklamıştı.