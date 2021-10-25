ABD: Çin, koronavirüs testleri ile genetik veri tabanı oluşturdu

ABD'nin Ulusal Karşı İstihbarat ve Güvenlik Merkezi raporuna göre; Çin'in koronavirüs testleri ile veri tabanı oluşturduğu iddia edildi.

Dünya genelinde 2019 yılından itibaren etkili olan koronavirüs salgınında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Amerikan New York Times'ın ABD’li istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberinde, Ulusal Karşı İstihbarat ve Güvenlik Merkezi tarafından hazırlanan rapora yer verdi.

"ÇİN, KORONA TESTLERİ İLE GENETİK VERİ TABANI OLUŞTURDU"

Raporda Çin’in koronavirüs testleri ile veri tabanı oluşturduğu iddia edildi. Çin’in askeri üstünlük sağlamak için teknolojiyi kullanma çabasında olduğu aktarılan raporda, bu durumun ABD sağlık sektörünü de Pekin’e bağımlı hale getirebileceği vurgulandı.

"BİNLERCE KİŞİNİN GENETİK BİLGİLERİNE ERİŞEBİLECEKLER"

Ayrıca raporda Çin’in binlerce kişinin genetik bilgilerine erişebilmesinden endişe duyulduğu kaydedildi.