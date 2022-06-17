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    ABD, Çin'de 'sıfır koronavirüs' politikasının 2023'e kadar sürmesini bekliyor

    Çin Büyükelçisi Burns, gelecek yılın başlarında da Asya ülkesinin söz konusu politikasının devam edeceği yönündeki beklentisini paylaştı.
    • 17.06.2022 - 09:32
    • Güncelleme : 17.06.2022 - 10:16
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    ABD, Çin'de 'sıfır koronavirüs' politikasının 2023'e kadar sürmesini bekliyor

    Koronavirüs salgınının çıkış noktası olarak kabul edilen Çin, vakaları ortadan kaldırabilmek için "sıfır koronavirüs" politikasını takip ediyor.

    Bu kapsamda vakaların yükseliş gösterdiği şehirlerde karantina ve toplu test gibi sıkı tedbirler uygulanıyor.

    Sıfır koronavirüs politikasını yorumladı

    ABD'nin Çin Büyükelçisi Nicholas Burns, Pekin yönetiminin söz konusu politikasına ilişkin görüşlerini paylaşırken, Amerikalı iş insanlarının, tedbirler gevşetilmeden Asya ülkesine yatırım yapmaya istekli olmadığını söyledi.

    Brookings Enstitüsü'nün çevrimiçi etkinliğine katılan Burns, "sıfır koronavirüs" tavrına işaret ederek, "Uzun bir süre bununla yaşamak zorunda kalacağımızı düşünüyorum." dedi.

    "2023'e kadar devam eder" yorumu

    Reuters'ın haberine göre, Burns, "Benim varsayımım, muhtemelen 2023'ün başlarında 'sıfır koronavirüsün' devam ettiğini göreceğimiz yönünde. Çin hükümeti, buna işaret ediyor." diye konuştu.

    ABD merkezli şirketlerle ilgili de konuşan Burns, "Bunun (sıfır koronavirüs politikası) sonunu görene kadar yatırım yapma konusunda bir tereddüt olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

    ABD, Çin de sıfır koronavirüs politikasının 2023 e kadar sürmesini bekliyor #1

    ABD, Çin de sıfır koronavirüs politikasının 2023 e kadar sürmesini bekliyor #2


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