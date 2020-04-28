ABD, Çin'den yüklü miktarda tazminat isteyecek

Alman basınının, Çin’in Almanya’ya 130 milyar euro tazminat ödemesi çağrısına değinen Trump, "Nihai miktarı henüz belirlemedik" dedi.

Çin, koronavirüs salgını nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde...

Bild gazetesi, Çin’in Almanya’ya 130 milyar euro tazminat ödemesi yönünde çağrı yaptı.

Bu çağrıyı ABD Başkanı Donald Trump'a soran bir muhabir, "Almanya'nın bahsettiğinden daha fazla paradan söz ediyoruz." yanıtını aldı.

"SON MİKTARA KARAR VERMEDİK" AÇIKLAMASI

Çin'den büyük miktarda tazminat talep edeceklerinin işaretini veren Trump, "Almanya ve biz konuya bakıyoruz. Nihari tutarı henüz belirlemedik." dedi.

Trump: Çin'den isteyeceğimiz paranın miktarını belirlemedik VİDEO

İNGİLİZ HALKI DA TAZMİNAT İSTİYOR

İngiltere'de yapılan bir anket, halkın yüzde 74'ünün, Çin'in koronavirüsü yaymasına izin verdiğini düşündüğünü ortaya koymuştu.

İngiliz halkının yüzde 71'i, bu durumun ispatlanması halinde ise Çin'e tazminat davası açılması gerektiği görüşünde...

ABD'DEN ÇİN'E DAVA

Daha önce de ABD'nin Missouri eyaleti, Çin hükümetine koronavirüs nedeniyle dava açma girişiminde bulunmuştu.

Pekin ise dava girişimine, "Mahkemelerin böyle kötüye kullanılması ABD'deki virüsle mücadeleye katkı sağlamaz ve uluslararası iş birliğine zarar verir." açıklamasıyla tepki göstermişti.

TRUMP'TAN "ÇİN VİRÜSÜ" BENZETMESİ

ABD Başkanı Trump, virüsün kaynağının Çin olduğunu belirterek, koronavirüs yerine 'Çin virüsü' tanımlaması yapmıştı.

WASHINGTON-PEKİN HATTINDA KORONAVİRÜS GERİLİMİ

Trump, Şi Cinping yönetimini, salgını dünyaya bildirme konusunda geç kalmak ve gerçek ölüm sayısı hakkında yalan söylemekle suçluyor.

Washington yönetimi, virüsün Vuhan'daki yüksek güvenlikli viroloji laboratuvarından yayıldığı iddiaları üzerinde duruyor.