ABD, Delta varyantı nedeniyle seyahat yasağını kaldırmayacak

Delta varyantı kaynaklı vakaların tırmanışta olduğunu belirten Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, seyahat yasağından vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Beyaz Saray'dan, koronavirüs nedeniyle uygulanan seyahat yasağına ilişkin açıklama yapıldı.

Sözcü Jen Psaki, "Delta varyantı ile bugün nerede olduğumuzu göz önüne alırsak, bu noktada mevcut seyahat kısıtlamalarını sürdüreceğiz." dedi.

ABD'NİN SEYAHAT YASAĞI SÜRECEK

ABD ve diğer ülkelerdeki Delta varyantının yayılımına işaret eden Psaki, halihazırda uyguladıkları seyahat yasağından bir süre daha vazgeçmeyeceklerini duyurdu.

Psaki, "Delta varyantı kaynaklı vakalar, ülkede ve özellikle de aşılanmayanlar arasında artmaya devam ediyor. Öyle görünüyor ki önümüzdeki haftalarda artmaya devam edecek." ifadesini kullandı.