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    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan Bucha'daki katliama tepki

    Rus güçlerinin elinden Ukrayna ordusu tarafından geri alınan Bucha'da, sokaklarda bulunan 410 cesede tepki gösteren Blinken, katliamı kınayıp, sorumluların gereken cezayı alacağını söyledi.
    • AA
    • 04.04.2022 - 09:39
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 09:59
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    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan Bucha'daki katliama tepki

    Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Bucha şehri, Rus güçlerinin elinden 1 Nisan tarihinde alındı.

    Ukrayna ordusu geri aldığı şehre girdiğinde, yıkılmış binalar ve sokaklardaki 410 sivilin cesediyle karşılaşmıştı.

    "YÜZLERCE İNSAN ÖLDÜRÜLDÜ"

    Görüntü karşısında sert tepki gösteren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, "Yüzlerce insan öldürüldü. İşkence gördü, siviller vuruldu. Sokaklarda cesetler, mayınlar. Yağmanın bilinen sonuçları. Katiller, çapulcular! Kendilerine ordu diyenler! Onlar bu yaptıklarından sonra ancak ölümü hak ederler." şeklinde konuştu.

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken dan Bucha daki katliama tepki #1

    BLINKEN'DAN RUSYA'YA TEPKİ

    İçler acısı görüntüler yayılmaya devam ederken, bir tepki de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan geldi.

    Blinken, Kiev yakınlarındaki Bucha şehrinde bulunan sivil cesetlerinden dolayı Rusya'yı kınadı.

    Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Blinken, "Buça'da ve Ukrayna genelinde Kremlin güçlerinin bariz vahşetini şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

    KATLİAM SORUMLULARI CEZALANDIRILACAK

    Blinken, söz konusu sivil katliamının sorumlularını cezalandırmak için mevcut her aracı kullanacaklarını, yaşanan şiddeti belgeleyerek bu bilgileri paylaşacaklarını dile getirdi.

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken dan Bucha daki katliama tepki #2

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken dan Bucha daki katliama tepki #3

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken dan Bucha daki katliama tepki #4


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