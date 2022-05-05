ABD Dışişleri Bakanı Blinken koronavirüs oldu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Testi pozitif çıktı

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Blinken’ın öğleden sonra yaptırdığı PCR testinin pozitif çıktığı ifade edilerek, Blinken’ın tamamen aşılı olduğu ve hafif semptom gösterdiği ifade edildi.

Blinken’ın ABD Başkanı Joe Biden ile birkaç gündür teması olmadığını belirten Bakanlık, Başkan Biden’ın, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) yönergelerine göre temaslı olarak kabul edilmediği vurgulandı.





Kendisini karantinaya aldı

İHA'nın haberine göre, Blinken’ın kendisini evde karantina altına aldığını aktaran Bakanlık, Blinken’ın uzaktan çalışmaya devam edeceğini açıkladı.