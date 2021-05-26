ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Mısır'a gitti

Orta Doğu turunu sürdüren Blinken, son olarak Mısır'a geçti. Amerikalı bakan, Sisi ve Mısırlı mevkidaşıyla görüşecek.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin desteklenmesi amacıyla başlattığı Orta Doğu turu devam ediyor.

Blinken, 4 günlük tur kapsamında İsrail ve Filistin'deki temaslarını tamamladı.

SİSİ İLE GÖRÜŞECEK

Bir sonraki durağı Mısır'a geçen Blinken, burada Cumhurbaşkanı Sisi, Dışişleri Bakanı Sami Şükri ve Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Abbas Kamel ile bir araya gelecek.

BİR SONRAKİ DURAK ÜRDÜN

Blinken, Mısır'daki temaslarının ardından Ürdün’e geçerek Kral 2'nci Abdullah’la görüşecek.

Amerikalı bakan, gazetecilere verdiği röportajda, "Mısır, ateşkesin sağlanmasında kritik bir rol oynadı ve Ürdün de uzun süredir bölgede barış ve istikrarın sesi oldu." ifadelerini kullanmıştı.