ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Kongre üyeleri arasında Afganistan tartışması

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Afganistan'dan çekilme planı ve icra edilme şeklini savunan Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Cumhuriyetçi kongre üyeleri arasında tartışma çıktı.

ABD ordusunun Afganistan'dan çekilmesinden kısa süre sonra, Taliban'In ülkede yönetimi devralmasının yankıları devam ediyor. ABD'nin 20 yıllık işgali sona ererken çekilme sırasında yaşananlar, Amerikan siyasetinde Cumhuriyetçileri ve Demokratları bir kez daha karşı karşıya getirdi.

BLİNKEN, HATAYI İSTİHBARATTA BULDU

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde düzenlenen Afganistan oturumunda, Kongre üyelerinin sorularını yanıtladı.

Blinken, 13 Temmuz'da aldıkları istihbaratın, Afgan hükümetinin ABD kuvvetlerinin tamamen çekilmesinden önce çökmeyeceğini gösterdiğini belirterek, Afgan hükümetinin beklenenden hızlı çökmesini öngörememelerinin, istihbarattan kaynaklandığını savundu.

BLİNKEN: "İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 64 MİLYON DOLAR YARDIM YAPACAĞIZ"

Afganistan'dan ABD vatandaşlarını ve ABD ile çalışmış kişileri çıkarmaya devam ettiklerini aktaran Blinken, bu ülkedeki ihtiyaç sahiplerine 64 milyon dolarlık insani yardımda bulunacaklarını kaydetti.

"ÖLEN ASKERLERİN AİLELERİ, SİZDEN DÜRÜSTLÜK BEKLİYOR"

Oturum sırasında Florida Temsilcisi Cumhuriyetçi Brian Mast, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın kapısında düzenlenen saldırıda ölen 13 ABD askerinin fotoğraflarını göstererek, bu askerlerin ailelerinin, yönetimden dürüstlük beklediğini dile getirdi. Mast, yönetime, Afganistan'da yaşananların sorumluluğunu almaları çağırısında bulundu.

Brian Mast, yanıt vermesi için Blinken'a söz vermezken, süresini aştıktan sonra da yönetimi protestosuna devam etti.

"ÖLENLERİN KANI ELLERİNDE, İSTİFA ET"

Tennessee Temsilcisi Tim Burchett ise çekilme sırasında ölenlerden Biden yönetimini sorumlu tuttu.

Cumhuriyetçi Burchett, Blinken'a hitaben, "Ölenlerin kanı senin ellerindedir. Seni istifaya çağırıyorum." dedi.

Bu tepkiye karşı konuşmak isteyen Blinken'a ise Komite Başkanı söz vermedi.

"TERÖR ÖRGÜTÜ İLE NEDEN MÜZAKERE EDİYORUZ"

Diğer taraftan, Tennessee Temsilcisi Cumhuriyetçi Mark Green, Blinken'a, Taliban'ın terör örgütü olup olmadığını sordu.

"Evet" yanıtını alan Green, Blinken'a "O zaman onlarla müzakere etmemizi haklı kılan nedir?" sorusunu yöneltirken, Blinken ise sadece Amerikan vatandaşlarını ülkeden çıkarmak üzere Taliban ile iş birliği yaptıklarını söyledi.

"BELGELERİNİ YOK ETTİK, ORADAN NASIL ÇIKARACAĞIZ"

ABD Dışişleri Bakanlığı ve Kongre üyelerinin, Amerikan ordusu ile çalışmış birçok kişiye bunu kanıtlayan belgelerini yok etmelerini söylediğini anımsatan Green, "Günün birinde Taliban tarafından öldürülmesinler ve cesetleri çamurlu bir yol kenarına atılmasın diye o belgeleri yok etmelerini biz söyledik. Şimdi onları nasıl oradan çıkaracağız?" diye sordu, ancak Blinken bu soruya yanıt veremedi.

Green, "Kapıda (Hamid Karzai Havaalanı'nda) binlerce Amerikan vatandaşı vardı ve hiçbiri içeri giremedi. Bunun sorumlusu sensin, bunu kabul et. Güvenilirliğin adına bunu kabul et." diyerek, Blinken'a tepki gösterdi.

BLİNKEN: "ÇEKİLMEYİ ORDU PLANLADI"

Bagram Hava Üssü'nün boşaltılmasına ilişkin kararı kimin verdiğine ilişkin soru üzerine Blinken, bunun kararının ordu tarafından alındığını ve çekilmeyi ordunun planladığını belirtti.

BU BAŞARISIZLIĞIN TRUMP'A YÜKLENMESİ UTANÇ VERİCİ

Florida Temsilcisi Cumhuriyetçi Greg Stuabe ise Afganistan'da yaşananların, eski Başkan Donald Trump'a yüklenmesinden dolayı Blinken'a tepkisini dile getirdi.

Çekilmenin icrasının tamamen Biden yönetiminde olduğunu belirten Stuabe, "Bu başarısızlığın sorumlusu Trump yönetimi değil sizsiniz. Tüm bu başarısızlığın Trump'a yıkılıyor olması utanç verici." değerlendirmesinde bulundu.