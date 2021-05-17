ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Filistin diplomasisi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken; Mısır, Suudi Arabistan, Katar, Pakistan ve Fransa dışişleri bakanları ile ayrı ayrı görüşerek, İsrail-Filistin sorunu ele aldı.

Dünyada İsrail – Filistin sorununa ilişkin diplomasi trafiği devam ediyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mısır, Suudi Arabistan, Katar, Pakistan ve Fransa dışişleri bakanları ile ayrı ayrı Filistin’i görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price’nin diplomasi trafiği hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

TÜM TARAFLARA SÜKUNETİ SAĞLAMA ÇAĞRISI

Filistin’de İsrail’in saldırıları sonucu sivil kayıplarına doğrudan bir tepkinin yer almadığı açıklamada Blinken’in "tüm taraflara şiddete son verme ve sükuneti sağlama" çağrısı yaptığı belirtildi.

Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şukri ile görüşmesinde Blinken, Mısır’a şiddeti durdurma yönündeki çalışmaları için teşekkür etti.

“FİLİSTİNLİLER İLE İSRAİLLER AYNI GÜVEN İÇİNDE YAŞAMAYA HAKKI VAR”

Filistinli ve İsraillilerin can kayıplarından dolayı acı çektiğini belirten Blinken, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan Al Saud ile görüşmesinde, "İsrail, Gazze ve Batı Şeria'daki şiddetin" durmasına yönelik çabaları ele aldı.

Filistinliler ile İsraillilerin aynı güven ve refah içinde yaşamaya hakkı olduğunu vurgulayan Blinken, Al Saud ile Yemen'deki son durumu ve Suudi Arabistan'daki insan hakları ile ilgili güncel gelişmeleri de görüştü.