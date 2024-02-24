ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Gazze açıklaması: Hayal kırıklığına uğradık

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, dünya liderleri bölgedeki savaş üzerine açıklamalarını sürdürüyor.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Arjantin’in basın toplantısı düzenledi.
"Hayal kırıklığına uğradık"
İsrail’in Batı Şeria’da yeni yerleşim yerleri inşa edeceğini duyurmasına değinen Blinken şunları söyledi:
“Hayal kırıklığına uğradık. Hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat yönetimler altında yeni yerleşimlerin kalıcı bir barışa ulaşılmasına engel olduğu uzun zamandır süregelen bir ABD politikasıdır. Ayrıca uluslararası hukuka da aykırıdır”
"Gazze topraklarının büyüklüğü azaltılmamalı"
ABD yönetiminin yerleşim alanlarının genişletilmesine kesin bir şekilde karşı olduğunu ve Gazze Şeridi’nin topraklarının küçültülmemesi gerektiğini vurgulayan Blinken şu ifadeleri kullandı:
Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
“Bize göre bu durum İsrail’in güvenliğini güçlendirmez, sadece zayıflatır. Gazze terörizm için bir platform olamaz. İsrail'in Gazze'yi yeniden işgali söz konusu olmamalıdır. Gazze topraklarının büyüklüğü azaltılmamalı”
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