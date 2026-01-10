ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio: İran'ın cesur halkını destekliyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran'a dışarıdan müdahale...

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya hesabından İran genelinde devam eden protestolara ilişkin paylaşım yaptı.

"İRAN HALKINI DESTEKLİYORUZ"

Paylaşımında Rubio, "ABD, İran'ın cesur halkını destekliyor." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, gösterileri yakından takip ettiklerini vurgulayarak, "İranlı liderlere şunu söylüyorum, ateş açmasanız iyi olur, çünkü biz de ateş etmeye başlarız." demişti.

ÜLKEDE BAŞLAYAN GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 9 Ocak'ta (gösterilerin 13. gününde) yayımladığı raporda, 15'i emniyet görevlisi 65 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını ve 2 bin 311 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

OLAYLARDA CİDDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Tesnim Haber Ajansı, gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e ve milis gücünün (Besic) 66'ya yükseldiğini duyurmuştu.

Ülkenin çeşitli noktalarındaki olaylarda kamu kurum ve araçları zarar görürken, başkent Tahran'da dün dışarı çıkmayın uyarısı yapılmıştı.