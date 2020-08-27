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    ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan BAE'ye ziyaret

    Pompeo, Tel Aviv ile normalleşen Abu Dabi'nin tarih yazdığını savundu.
    • İHA
    • 27.08.2020 - 12:45
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    ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan BAE'ye ziyaret

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, gerçekleştirdiği Orta Doğu turu kapsamında, İsrail, Sudan ve Bahreyn ziyaretlerinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitti.

    Pompeo, İsrail ve BAE’nin 13 Ağustos'ta ABD'nin arabuluculuğunda ilişkilerin normalleşme anlaşması sonrasında BAE’ye gelen ilk üst düzey ABD'li diplomat oldu.

    Pompeo ziyareti kapsamında BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid El Nahyan, BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan ile görüştü.

    "BAE TARİH YAZDI"

    Pompeo yaptığı açıklamada, “BAE’nin halkına, gösterdiği misafirperverlik için teşekkürler. Birleşik Arap Emirlikleri, BAE-İsrail Barış Anlaşması ile tarih yazdı. Barışı ve refahı ilerletmek için verimli bir yolculuk oldu.” ifadelerini kullandı

    Pompeo'nun BAE’de gerçekleştiği görüşmelerde bölgesel güvenlik meseleleri, BAE'nin ABD ile ilişkileri, Birleşik Arap Emirlikleri-İsrail anlaşması, Libya’da ateşkes gibi konuların ele alındığı açıklandı.

    ABD Dışişleri Bakanı Pompeo dan BAE ye ziyaret #1

    ABD Dışişleri Bakanı Pompeo dan BAE ye ziyaret #2

    ABD Dışişleri Bakanı Pompeo dan BAE ye ziyaret #3

    Pompeo'dan BAE'ye silah konusunda yeşil ışık ViDEO

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