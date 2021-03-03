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    • ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price: Türkiye ile özellikle Suriye bağlamında ortak çıkarlarımız var

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price: Türkiye ile özellikle Suriye bağlamında ortak çıkarlarımız var

    Ned Price, "Türkiye ile Suriye'deki ortak çıkarlarımızı gerçekleştirebilmek amacıyla yapıcı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz." dedi.
    • AA
    • 03.03.2021 - 07:35
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    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price: Türkiye ile özellikle Suriye bağlamında ortak çıkarlarımız var

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın brifinginde İdlib'deki son duruma ve Suriye bağlamında Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiye açıklama yaptı.

    Price, İdlib'deki sivillere yönelik muhtemel bir katliamı önleyen tek ülkenin Türkiye olduğunu anlatan haberlere atıf yapılan, "İdlib'deki sivillerle ilgili olarak ABD ile Türkiye arasında bir iş birliği ihtimali olup olmadığı" sorusunu yanıtladı.

    "TÜRKİYE İLE ÖZELLİKLE SURİYE BAĞLAMINDA ORTAK ÇIKARLARIMIZ VAR"

    Bakanlık Sözcüsü, "Türkiye ile ortak çıkarlarımız var. Türkiye ile özellikle Suriye bağlamında ortak çıkarlarımız var. Türkiye ile Suriye'deki ortak çıkarlarımızı gerçekleştirebilmek amacıyla yapıcı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

    Price, ayrıca, önceki gün yaptıkları ve İdlib'de geçen yıl şehit olan Türk askerleriyle ilgili açıklamasına da atıfta bulundu.

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price: Türkiye ile özellikle Suriye bağlamında ortak çıkarlarımız var #1

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