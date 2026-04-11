ABD ve İran heyeti Pakistan'da: Müzakere masasında ne var?

Dünyanı gözü kulağı bu müzakerelerden çıkacak kararda...

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar ve İran'ın misillemleriyle devam eden 40 günlük savaş süreci, ABD ile İran heyetleri arasında gerçekleşecek olan müzakereler sonrası askıya alındı.

ABD VE İRAN HEYETİ İSLAMABAD'DA

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleşecek olan müzakereler için İran’ın 71 kişilik heyeti gece yarısı kente ulaşırken, ABD heyetinin de bu sabah İslamabad’a indiği bildirildi.

Görüşmelerin gün boyu sürmesi bekleniyor.

MÜZAKER HEYETİNDE KİMLER YER ALIYOR?

ABD Başkanı Donald Trump, görüşmelere liderlik etmesi için Başkan Yardımcısı JD Vance’i görevlendirdi.

Vance’e, Trump’ın damadı ve eski danışmanı Jared Kushner ile Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff eşlik ediyor.

İran heyetine ise Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf başkanlık ediyor.

GÖRÜŞMELER NE KADAR SÜRECEK?

Resmi bir takvim açıklanmasa da müzakerelerin günler sürebileceği belirtiliyor.

İran Ulusal Güvenlik Konseyi, görüşmelerin ateşkes sonrası 15 güne kadar uzayabileceğini açıkladı.

Tahran yönetimi, müzakerelerin başlaması için ön koşulların karşılanmasını isterken ABD tarafı, “iyi niyetli müzakere” vurgusu yapıyor.

Galibaf, "Pakistan'daki görüşmelerden önce Lübnan'da ateşkes sağlanmalı." dedi. Galibaf, "İran'ın dondurulmuş varlıkları da serbest bırakılmalı." ifadesini kullanmıştı.

MASADA YER ALACAK KONULAR: HÜRMÜZ BOĞAZI VE NÜKLEER FAALİYETLER

Zirvenin en kritik gündem maddeleri arasında Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması ve İran’ın nükleer faaliyetleri yer alıyor.

Washington yönetimi, Boğaz'ın açık tutulmasını küresel enerji güvenliği açısından hayati görürken, Tahran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin sınırlandırılması da masadaki en zorlu başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

Trump yönetiminin temel hedefinin, savaşı sonlandırarak siyasi bir zafer ilan etmek olduğu değerlendiriliyor.

ABD İLE İRAN ARASINDA GEÇİCİ ATEŞKES

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da saat 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

İSRAİL'İN LÜBNAN ANLAŞMAZLIĞI

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.