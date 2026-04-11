Hürmüz Boğazı'nda mayın engeli: İran açamayacaklarını söyledi

Dünya ekonomisinde 'Hürmüz' krizi...

ABD ile İsrail'in 28 Şubat saldırılarına karşılık veren İran, kontrolünü sağladığı ve küresel petrol ticaretinin önemli geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nı gemi trafiğine kapattı.

Söz konusu karardan sonra Boğaz'dan geçmeye çalışan gemiler ise İran tarafından hedef alınarak vuruldu.

ABD ile İran arasından sağlanan geçici ateşkes sonrası tamamen açılması beklenen Hürmüz Boğazı'na ilişkin dikkat çekici bir iddia geldi.

İRAN MAYIN NEDENİYLE BOĞAZ'I AÇAMIYOR

The New York Times'ın haberine göre, ismi verilmeyen ABD'li yetkililer, İran'ın Hürmüz Boğazı'na döşediği mayınların hepsinin yerini tespit edemediği için Boğaz'ı daha fazla gemi trafiğine açamadığını öne sürdü.

"MAYINLARI TEMİZLEME İMKANINA SAHİP DEĞİL"

Yetkililer ayrıca, İran'ın, yerleştirdiği mayınları "temizleme imkanına sahip olmadığını" iddia etti.

İran'ın yerleştirdiği her mayının konumunun kayda geçirilip geçirilmediğinin kesin olmadığı belirtilirken konum kaydedilmiş olsa bile bazı mayınların sürüklenmeler veya yer değiştirmelere olanak sağlayacak şekilde yerleştirilmiş olduğu ileri sürüldü.

ABD-İRAN SAVAŞ'INDA PAZARLIK ARACI: HÜRMÜZ BOĞAZI

ABD/İsrail-İran Savaşı'nın 28 Şubat'ta başlamasının ardından Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi trafiği sert düşüş göstermiş, İran diplomatik müzakere veya ödeme karşılığında kısıtlı sayıda geminin geçişine izin vermeye başlamıştı.

Küresel ticaret için stratejik bir konumda bulunan Hürmüz Boğazı, ateşkese giden süreçte hem bir baskı noktası hem de bir pazarlık aracı oldu.

Savaş döneminde Hürmüz Boğazı tamamen kapanmadı ancak Boğaz'daki trafik, "seçilen gemilerle" İran'ın belirlediği bir koridor üzerinden işliyor.

Hürmüz Boğazı'ndan 1-27 Şubat'ta günlük ortalama 129 gemi geçiş yaparken Boğaz'daki trafik, savaşın başlamasının ardından yüzde 95 daha düşük seyretti.