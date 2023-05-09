ABD: Esad ile normalleşmeyeceğiz Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, Arap Birliği'nin kararına işaret etti. Amerikalı sözcü, Şam ile ilişkileri normalleştirmeyeceklerini söyledi.

AA

Arap Birliği, Esad yönetimindeki Suriye'nin yeniden üyeliği konusunda uzlaştı.

Kararın ardından açıklama yapan Almanya, Şam'a karşı tutumlarının değişmediğini duyurdu. Benzer bir açıklama, ABD'den yapıldı.

"İlişkileri normalleştirmeyeceğiz"

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, "Ortaklarımıza, Esad rejimiyle ilişkileri normalleştirmeyeceğimizi ve yaptırımlarımızın tam olarak yürürlükte kalacağını açıkça belirtiyoruz." dedi.

Basın toplantısı düzenleyen Jean-Pierre, Arap Birliği Genel Sekreterliği'nin, "Bu kararın tüm birlik üyesi ülkelerin Suriye'deki rejimle normalleştiği anlamına gelmediği" yönündeki açıklamasına dikkati çekti.

"Şüphe duyuyoruz"

Jean-Pierre, ortaklarının kendilerine, insani yardımların iletilmesi, mültecilerin güvenli geri dönüşü, DEAŞ ile mücadele ve Suriye krizine çözüm bulunması gibi konularda ilerleme sağlamak için Esad ile doğrudan angajman planlarını bildirdiklerini aktardı.

Esad'ın ülkesindeki krizi çözmek için gerekli adımları atma konusundaki isteğinden şüphe duyduklarını söyleyen Jean-Pierre, diğer yandan ortaklarıyla nihai hedefler konusunda aynı çizgide olduklarını ifade etti.

"Yaptırımlar riske atılmamalı"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında belirlenen siyasi sürecin çatışmanın tek geçerli çözümü olduğu yönündeki pozisyonlarını koruduklarını belirten Jean-Pierre, yaptırımlar konusunda da Sezar Yaptırım Yasası'na bağlılıklarını, Esad rejimiyle görüşen ortaklarına bildirdiklerini ve bu konuda yaptırımların riske atılmaması konusunu görüştüklerini aktardı.

Arap Birliği'nin Suriye mutabakatı

Arap Birliği, Suriye'deki iç savaş nedeniyle 12 Kasım 2011'de Şam'ın birliğe üyeliğini askıya almıştı.

Arap Birliği'ne üye ülkelerin dışişleri bakanları, 7 Mayıs 2023'te, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Esad'ın birliğe dönmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.