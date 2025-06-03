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AA & Ensonhaber

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana havadan, karadan ve denizden düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 54 bini aştı.

Enkazların altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtilirken İsrail ordusu işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki toplama kamplarına sürülecek.

İsrail, toplama kamplarında Filistinlilere 'hayatta kalacakları' kadar insani yardım verecek.

"GAZZE'DE HİÇ KİMSE GÜVENDE DEĞİL"

Gazze'ye ilişkin açıklamada bulunan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma, "Sadece 20 ayda 50 bin erkek ve kız çocuğu öldürüldü veya yaralandı" ifadelerini kullandı.

Touma, sadece bunun bile tüm dünyayı şoke etmeye yetecek ve İsrail saldırılarının durdurulması için daha fazla harekete geçirecek bir şey olduğunu vurguladı.

UNRWA'nın paylaşımında Gazze Şeridi'nde aralarında çocukların, insani yardım ve sağlık çalışanlarının, ilk yardım görevlilerinin ve gazetecilerin de bulunduğu sivillerin öldürülmeye ve yaralanmaya devam ettiği belirtildi.

Paylaşımda ayrıca, "Gazze'de hiç kimse güvende değil, ayrım yapılmıyor, hiçbir yer güvenli değil" ifadelerine yer verildi.