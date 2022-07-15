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    ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Yunan mevkidaşı Floros ile görüştü

    Pentagon'da çeşitli temaslarda bulunan Floros, Milley ile Ukrayna savaşı ve ikili ilişkileri ele aldı.
    • 15.07.2022 - 08:52
    • Güncelleme : 15.07.2022 - 08:54
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    ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Yunan mevkidaşı Floros ile görüştü

    ABD ile Yunanistan arasında genelkurmay başkanları seviyesinde temas kuruldu.

    ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Yunanistan'dan mevkidaşı Kostantinos Floros ile bir araya geldi.

    Başkent Washington'da temaslarda bulunan Floros, Pentagon'da Milley ile görüştü.

    Milley ile Floros arasında görüşme

    Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler, iki generalin, Rusya-Ukrayna savaşı dahil, ortak konuları ele aldığını kaydetti.

    İki ülke arasındaki ilişkilerin ve Ukrayna yardımlarının masada olduğu belirtildi.

    Pentagon temasları

    Floros, Pentagon'daki temasları kapsamında, ABD Savunma Bakanlığı Müşteşarı Celeste Wallender, Dışişleri Askeri ve Siyasi İşler Müşteşarı Jessica Lewis, ABD Kara Kuvvetleri Orgeneral James McConville ve Senato Dışişleri Komitesi Başkanı Menendez ile görüşmüştü.

    F-35 üssüne ziyaret

    AA'nın haberine göre, Yunan general ayrıca, Lockheed Martin havacılık şirketinin Texas Fort Worth'teki F-35 üssünü ziyaret etmişti.

    ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Yunan mevkidaşı Floros ile görüştü #1

    ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Yunan mevkidaşı Floros ile görüştü #2

    ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Yunan mevkidaşı Floros ile görüştü #3


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