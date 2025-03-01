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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Bloomberg televizyonuna verdiği röportajda ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky arasında gergin geçen Oval Ofis görüşmesini 'diplomatik açıdan tarihin en büyük kendi kalesine atılan gollerinden biri' olarak nitelendirdi.

Bessent, "Barış anlaşması yapmak istemeyen bir liderle ekonomik bir anlaşma yapmak çok zor" diye konuştu.

"BU ŞEKİLDE DAVRANMASI KABUL EDİLEMEZDİ"

Zelensky'nin Amerikan halkına saygısızlık ettiğini savunan Bessent, "Buraya gelip bu şekilde davranması kabul edilemezdi" değerlendirmesinde bulundu, "Zelensky ile Kiev'de uzun, hararetli bir müzakere gerçekleştirdik ama bu ekonomik anlaşmayı yapacaktık. Ancak bunun kamuoyuna bu şekilde yansımasının geri dönüşü olup olmayacağını göreceğiz" dedi.

Bessent, Zelensky ile müzakerelere devam edilip edilmeyeceğinin Trump'a bağlı olacağını belirtti.

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