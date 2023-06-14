ABD iddiası: İran'la diplomatik temasları yeniden başlattı Biden yönetiminin, mahkumların serbest bırakılması ve nükleer program nedeniyle Tahran ile kapalı kapılar ardında görüşmeler yaptığı iddia edildi.

AA

Washington-Tahran hattı, uzun bir süredir gerilimlere sahne oluyor.

İran, nükleer programı nedeniyle ABD yaptırımlarına maruz kalmış durumda.

Ancak Amerikan basınında iki ülke arasındaki diyaloğun yeniden kurulduğu öne sürüldü. İddianın sahibi Wall Street Journal (WSJ) gazetesi.

İran'la sessiz müzakere

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, Başkan Joe Biden yönetimi, Tahran tarafından tutulan ABD'li mahkumların serbest bırakılması ve gelişen nükleer programını frenleme hedefiyle İran'la müzakereleri sessizce yeniden başlattı.

Haberde, aralıkta New York'ta başlayan iki ülkenin üst düzey yetkilileri arasında yapılan görüşmelerin ardından Beyaz Saray yetkililerinin en az üç kez Umman'a gittiği ve Ummanlı yetkililerin taraflar arasındaki mesajları ilettiği öne sürüldü.

Tahran'ın gözü milyarlarca dolarlık enerji gelirlerinde

Buna göre, tutukluların salıverilmesi ve nükleer çalışmalarını sınırlaması karşılığında Tahran yönetimi, yurt dışında ABD yaptırımlarına takılan milyarlarca dolarlık enerji gelirini elde etmek istiyor.

İki ülke arasındaki temasların yeniden başlamasıyla, Washington'ın daha önce ekonomik yaptırımlar nedeniyle dondurulan, Irak'ın, elektrik ve gaz ithalatı için İran'a 2,7 milyar dolarlık ödeme yapmasını da onayladığı öne sürüldü.

Ancak yetkililer söz konusu transferin görüşmelerden bağımsız, "rutin" olduğunu, daha önce de benzer fonların serbest bırakıldığını kaydetti.

ABD yönetimi, İran ile müzakere ve anlaşma haberlerini resmi olarak doğrulamıyor.

Beyaz Saray'ın açıklaması

İran ile Rusya arasındaki savunma iş birliğinin derinleştiğini öne süren Washington, son olarak Tahran'ın, Rusya içerisinde yeni bir İHA tesisi kurması için Moskova'ya yardım ettiğini ve bundan endişe duyduklarını açıklamıştı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İran'ın "nükleer emellerinin yanı sıra balistik füze yeteneklerini artırmaya çalışması, Rusya ile savunma iş birliği, deniz taşımacılığına yönelik tacizleri" gibi birçok alanda "bölgedeki istikrarsızlaştırıcı" faaliyetlerine odaklandıklarını söylemişti.