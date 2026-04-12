Pakistan'dan Washington ve Tahran'a: Ateşkesi koruyun

Pakistan, ABD ile İran arasında yürütülen hassas diplomasi trafiğinde arabulucu rolünü sürdürürken, taraflara gerilimi düşürme ve ateşkese bağlı kalma çağrısı geldi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar, İslamabad’da gerçekleşen görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, sürecin bölgesel istikrar açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

"OLUMLU ATMOSFER KORUNMALI"

Dar, hem ABD hem de İran’ın müzakere sürecine katılımından memnuniyet duyduklarını ifade ederek, oluşan yapıcı atmosferin korunmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Açıklamasında, tarafların barış ve refah hedefi doğrultusunda bu yaklaşımı sürdürmesi gerektiğine dikkat çekti.

PAKİSTAN'DAN ARABULUCULUK VURGUSU

Pakistan’ın sürece katkısına da değinen Dar, ülkesinin ateşkesin sağlanması ve sürdürülmesi noktasında üstlendiği rolün taraflarca takdir edilmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi. İslamabad yönetiminin, diyalog kanallarının açık tutulması için çaba göstermeye devam edeceğini kaydetti.

"ATEŞKESE BAĞLILIK ŞART"

Bakan Dar, bölgede kalıcı istikrarın sağlanabilmesi için ateşkese sadık kalınmasının kritik olduğunu belirterek, “Tarafların mevcut ateşkese bağlılıklarını sürdürmeleri elzemdir” mesajını verdi. Ayrıca Pakistan’ın, iki ülke arasındaki iletişimi kolaylaştırma yönündeki girişimlerini sürdüreceğini sözlerine ekledi.