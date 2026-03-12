ABD-İsrail saldırısında ölen İranlı öğrencilerin mezarlarına ait yeni görüntüler

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda, Minab kentinde bulunan bir ilkokul da hedef alınmıştı.

İran kaynaklarından yapılan açıklamalara göre, söz konusu saldırıda 168 öğrenci hayatını kaybetti.

ABD-İsrail'in başlattığı, İran'ın da misillemelerle cevap verdiği saldırılar sürerken, bölgede her geçen dakika yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

ABD ile İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden öğrenciler, 3 Mart 2026 tarihinde defnedilmişti.

Öte yandan, öğrencilerin toplu olarak defnedildiği cenaze törenine ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı.

ABD İLE İSRAİL'İN İLKOKUL SALDIRISI

İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD ile İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na saldırı düzenlediklerini duyurmuştu.

Saldırıda çocuklar ve öğretmenleri dahil 185 kişi yaşamını yitirmişti.

TRUMP 'İRAN YAPTI' DEMİŞTİ

Saldırıyı defalarca İran'a bağlamaya çalışan ABD Başkanı Donald Trump, ülkesi tarafından gerçekleştirildiğine dair haberler üzerine, "Gördüklerime dayanarak o saldırı İran tarafından yapıldı. Mühimmatlarında hiç isabet kabiliyeti yok." ifadelerini kullandı.

Saldırının Amerikan ordusu tarafından kullanılan Tomahawk füzeleriyle gerçekleştirildiğinin söylenmesi üzerine Trump, "İran'ın da elinde bazı Tomahawk füzeleri var." iddiasında bulunmuştu.

Amerikan medyasında dün yer alan haberlerde; devam eden askeri soruşturmanın ön bulgularının, saldırının ABD ordusu tarafından gerçekleştirildiğini ortaya koyduğu bildirilmişti.