İran’dan İsrail’deki hava üsleri ve Shin Bet karargahına İHA saldırısı

İran ordusu, İsrail’de Palmachim ve Ovda hava üsleri ile iç istihbarat teşkilatı Shin Bet karargahını insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldı.

İsrail'in ABD desteği ile İran'a karşı başlattığı saldırılar ve misillemeler, 13. günde devam ediyor.

İran ordusundan yapılan açıklamada, son saatlerde düzenlenen operasyonda İsrail’e ait bazı askeri ve güvenlik hedeflerinin vurulduğu belirtildi. Kamikaze İHA’larla yapılan saldırıda, Akdeniz kıyısındaki Yavne şehrinin batısında bulunan Palmachim hava üssü ile İsrail’in güneyindeki Ovda hava üssünün kontrol kuleleri, pistleri ve hangarları hedef alındı.

SHİN BET KARARGAHI DA HEDEF OLDU

Açıklamada ayrıca, Tel Aviv’deki İsrail iç istihbarat teşkilatı Shin Bet karargahının da saldırı noktaları arasında yer aldığı kaydedildi. İran’ın bu saldırıları, İsrail’e yönelik misilleme operasyonlarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

