ABD istihbaratına göre koronavirüs biyolojik silah değil

ABD istihbaratına göre koronavirüs biyolojik silah değil

ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatı üzerine 90 günlük araştırma sonucu hazırlanan istihbarat raporunda, koronavirüsün kökeni net bilinmese de virüsün biyolojik silah olmadığı belirtildi.

Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve 2 yıldır dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına yönelik, çeşitli istihbarat örgütlerinin çalışmaları da devam ediyor.

ABD İSTİHBARATI, 90 GÜN BOYUNCA ÇALIŞTI

ABD istihbarat ajansları, 90 günlük incelemelerinin ardından ABD Başkanı Joe Biden'a sundukları ve koronavirüsün kökenini araştırdıkları raporun bir bölümünü kamuoyu ile paylaştı.

"LABORATUVAR KAYNAKLI OLABİLİR"

İstihbarat ajanlarının koronavirüsün kaynağına ilişkin henüz ortak bir kanıya varamadığına işaret edilen raporda, ABD İstihbarat Topluluğunun 4 üyesinin virüsün bir hayvandan insana geçtiğine dair inancının az olduğu belirtildi. Öte yandan beşinci bir ajansın da ilk insan enfeksiyonunun bir laboratuvarda başladığına dair orta derecede ikna olduğu vurgulandı.

"BİYOLOJİK SİLAH DEĞİL"

Raporda, tüm istihbarat kurumlarının virüsün biyolojik silah olarak geliştirildiğine inanmadığının altı çizildi.

"VİRÜSÜN KÖKENİNİ BULMADA EN BÜYÜK ENGEL ÇİN"

Çin'in ABD ve uluslararası toplumla virüsün kökenine yönelik araştırmalar konusunda tam koordinasyona geçmemesinin önlerindeki en büyük engel olduğu vurgulandı.

BİDEN: "VİRÜSÜN KAYNAĞINI BULMADAN RAHAT UYKU YOK"

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, istihbarat kurumlarının kendisine rapora ilişkin detaylı bir brifing verdiğini kaydetti.

ABD'de yüz binlerce insanın hayatına mal olan Kovid-19'un kökeni bulunana kadar rahat uyku uyumayacaklarını belirten Biden, Çin'in tavrının virüsün kökeninin bulunmamasındaki en büyük etken olduğunu kaydetti.