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    ABD, Kabil Havalimanı'ndaki uçuşları geçici olarak durdurdu

    Afganların pistten çıkarılması için uçuşların askıya alınmasına karar verildi.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2021 - 15:59
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 17:19
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    ABD, Kabil Havalimanı'ndaki uçuşları geçici olarak durdurdu

    Taliban'dan kaçmak isteyen Afganistanlı vatandaşlar, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, havalimanı pistinde ve apronlarda izdiham yaşandığı görüldü.

    UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

    Uçakların inişlerinde ve kalkışlarında tehlikeye davetiye çıkaran görüntülerin ardından ABD ordusu, havalimanındaki uçuşları geçici olarak askıya aldı.

    CNN International'ın haberine göre, ABD askerlerinin, havalimanına akın eden Afganları bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kaydedildi.

    "PİSTİN GÜVENLİĞİNDEN EMİN OLMAK İSTİYORUZ"

    ABD'li bir savunma yetkilisi, geçici olarak operasyonların durdurulması kararının gerekçesini "Pistin güvenli olduğundan emin olmak istiyoruz." şeklinde açıkladı.

    ABD, Kabil Havalimanı ndaki uçuşları geçici olarak durdurdu #1

    ABD, Kabil Havalimanı ndaki uçuşları geçici olarak durdurdu #2

    ABD, Kabil Havalimanı ndaki uçuşları geçici olarak durdurdu #3

    Kabil'de uçağa tutunmaya çalışan Afganlar görüntülendi ViDEO

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