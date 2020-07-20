ABD, Kadirov'u kara listeye aldı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov'u 'insan hakları ihlallerine karışan' kişilerin yer aldığı kara listeye dahil edildiğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan , Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov'un insan hakları ihlallerine karışanlar listesine alındığı bildirildi.

"BAKANLIK GÜVENİLİR BİLGİLERE SAHİP"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo düzenlenen basın toplantısında, Kadirov'un kara listeye dahil edilmesine ilişkin "Bu karar, Kadirov'un Çeçenistan Cumhuriyeti'nde kaba insan hakları ihlallerine karışmasıyla ilintili. ABD Dışişleri, Kadirov'un en az 10 yıl önce işkence ve yasadışı infaz da dahil çok sayıda kaba insan hakları ihlalinden sorumlu olduğuna dair güvenilir bilgilere sahip" değerlendirmesinde bulundu.

KIZI VE EŞİ DE LİSTEYE DAHİL

Pompeo, kara liste kararının Kadirov'un eşi Medni Kadirova'yı, kızları Ayşat ve Karina Kadirova'yı kapsadığını ifade etti.

ABD'YE GİREMEYECEK

ABD Dışişleri tarafından alınan kararın Ramzan Kadirov ve aile bireylerinin ABD'ye girişinin yasaklanması anlamına geldiğini belirten Pompeo, "ABD'yle aynı görüşte olan ülkeleri benzer önlemleri almaya davet ediyoruz" diye ekledi.

Kadirov, daha önce ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım listesine dahil edilmişti.