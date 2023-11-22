ABD- Kanada sınırındaki köprüde patlama: 2 ölü Kanada sınırındaki Niagara Nehri üzerinde yer alan Rainbow Köprüsü'nden ABD'ye geçiş yapan bir araçta patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi yaşamını yitirdi.

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İHA

ABD'de patlama paniği..

ABD-Kanada sınırındaki Niagara Nehri üzerinde yer alan Rainbow Köprüsü’nden ABD'ye geçiş yapan bir araçta patlama yaşandı.

Köprü geçişlere kapatıldı: 2 ölü

Patlama sonrası araçta yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edilirken, köprü geçişlere kapatıldı.

ABD medyasında çıkan haberlere göre patlama nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Patlama ABD ile Kanada sınır geçişinde yaşandı

New York Valisi Kathy Hochul yaptığı açıklamada, patlamayı doğrulayarak, "Kolluk kuvvetleri ve acil müdahale ekipleriyle görüşmek üzere Buffalo'ya gidiyorum ve daha fazla bilgi edindiğimde New Yorkluları bilgilendireceğim" dedi.

Patlamanın meydana geldiği köprü, Kanada’nın Ontario kenti ile ABD’nin New York kentini birbirine bağlıyor. Köprü ayrıca dünyaca ünlü Niagara Şelalesi’nin bulunduğu bölgede yer alıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)