ABD Kongre binasının bahçesindeki yılbaşı ağacı ışıklandırıldı

Ağaçla ilgili Kongre bahçesinde tören düzenlendi. Törene Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi katıldı.

ABD'de yılbaşı hazırlıkları yapılıyor.

Ülke halkı, aralık ayı sonundaki Noel kutlamaları için gün sayıyor.

DEV YILBAŞI AĞACI KONGRE'NİN BAHÇESİNDE

Başkent Washington’da bulunan Kongre binasının bahçesine dev yılbaşı ağacı düzenlenen seremoni ile dikildi.

22 metre yüksekliğindeki ağacın dikilmesi törenine Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi katıldı.

HER YIL GÖNDERİLİYOR

VOA'nın haberine göre, ülkedeki Ulusal Orman İşletmesi, 1970’den beri her yıl Kongre’ye Noel ağacı gönderiyor ve ağacın Kongre’ye ulaşması, bayram sezonunun başlaması anlamına geliyor.