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    ABD Kongre binasının bahçesindeki yılbaşı ağacı ışıklandırıldı

    Ağaçla ilgili Kongre bahçesinde tören düzenlendi. Törene Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi katıldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 02.12.2021 - 07:10
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    ABD Kongre binasının bahçesindeki yılbaşı ağacı ışıklandırıldı

    ABD'de yılbaşı hazırlıkları yapılıyor.

    Ülke halkı, aralık ayı sonundaki Noel kutlamaları için gün sayıyor.

    DEV YILBAŞI AĞACI KONGRE'NİN BAHÇESİNDE

    Başkent Washington’da bulunan Kongre binasının bahçesine dev yılbaşı ağacı düzenlenen seremoni ile dikildi.

    22 metre yüksekliğindeki ağacın dikilmesi törenine Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi katıldı.

    HER YIL GÖNDERİLİYOR

    VOA'nın haberine göre, ülkedeki Ulusal Orman İşletmesi, 1970’den beri her yıl Kongre’ye Noel ağacı gönderiyor ve ağacın Kongre’ye ulaşması, bayram sezonunun başlaması anlamına geliyor.

    ABD Kongre binasının bahçesindeki yılbaşı ağacı ışıklandırıldı #1

    ABD Kongre binasının bahçesindeki yılbaşı ağacı ışıklandırıldı #2

    ABD Kongre binasının bahçesindeki yılbaşı ağacı ışıklandırıldı #3

    ABD Kongre binasının bahçesindeki yılbaşı ağacı ışıklandırıldı #4

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